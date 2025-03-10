Sahur vaktinde ezan okunurken yiyip içmek orucu bozar mı?

Hüseyin Topuz

Oruç, dinimizin emrettiği beş temel ibadetinden biri olup belirli kurallar çerçevesinde tutulması gereken bir ibadettir.

Ramazan ayında ve nafile oruçlarda sahur yapmak, gün boyunca orucu daha rahat geçirmek açısından büyük önem taşır.

Ancak sahur vaktinin sonu ve imsak vakti ile ilgili bazı kafa karışıklıkları yaşanabilmektedir.

Özellikle, sabah ezanı okunurken yeme içmeye devam etmenin orucu bozup bozmayacağı merak edilen konular arasındadır.

İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Ezan okunurken yiyip içmek orucu bozar mı sorusu, imsak vaktinin başlangıcıyla ilgilidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, imsak vakti girdiğinde oruç başlar ve bu vakitten sonra yeme içme devam ederse oruç bozulur.

Eğer sahur yaparken ezan başlamadan önce yeme içmeye devam ediliyorsa, bu durum orucu etkilemez. Ancak ezan imsak vaktinden sonra okunuyorsa ve ezan sırasında yeme içmeye devam edilirse, oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

Bu nedenle, en güvenli yöntem imsak vaktinden önce sahuru tamamlamaktır.