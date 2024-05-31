Şaka değil, gerçek! Dünya’nın en ucuz otomobili Türkiye’ye geliyor; İşte fiyatı ve özellikleri Otomobil sektörünün devlerinden Changan, uygun fiyat ve yüksek kaliteyi bir arada sunarak Türkiye'de otomobil sektöründe yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İşte Changan Alsvin modelinin fiyatı ve özellikleri…

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Otomobil sektörünün dev isimlerinden biri olan Çinli Changan markası, Avrupa planları doğrultusunda Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

Changan, her bütçeye uygun modeller geliştirmesiyle tanınıyor ve Alsvin de bu geleneği sürdürüyor.

En önemli avantajı ise uygun fiyatı. Çin dışında da bazı pazarlarda satışa sunulan bu model, yakında Türkiye'de de yollara çıkacak.

Changan, sadece uygun fiyatlı araçlarla değil, geniş ürün çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Şirket, lüks SUV modellerinden herkesin rahatlıkla alabileceği sedan modellere kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Türkiye pazarına sunulacak olan Changan Alsvin, bu geniş yelpazede bütçe dostu bir seçenek olarak yer alıyor.

Changan Alsvin özellikleri

Egea ya da Linea sınıfında bir otomobil olan Alsvin, 1.0 litrelik atmosferik motoruyla geliyor. Şehir içi kullanım için ideal olan bu aracın maksimum hızı ise saatte 150 km olacak.

Performans konusunda büyük beklentilere girmemek gerek, çünkü Alsvin eski bir motor tasarımına sahip.

Fiyatı dikkat çekiyor

Changan Alsvin otomobilinin lansmana özel fiyatı sadece 600.000 TL olacak. En düşük ÖTV diliminden satışa çıkacak olan bu uygun fiyatlı otomobil, kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor.