Şaka değil gerçek! Sürücülere müjde: 1 Nisan'da bitiyor... Ülkemizde 1 Aralık'tan itibaren uygulanmaya başlayan kış lastiği zorunluluğu, sürücülerin güvenli sürüşünü amaçlıyor. Havaların güzelleşmesi ile birlikte, yasağın da sonlanması bekleniyor. Tarih verildi, işte bitiş günü...

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Kış lastiği, özellikle soğuk hava koşullarında ve karlı zeminlerde daha iyi performans göstermek üzere tasarlanmış özel bir lastik türüdür.

Kış lastikleri, genellikle daha yumuşak bir kauçuk bileşimine sahiptir ve daha derin sırt desenine sahiptirler. Bu özellikler, karlı, buzlu veya sulu zeminlerde daha iyi tutunma ve yol tutuşu sağlamak için tasarlanmıştır.

Ülkemizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle ticari araçlar için kış lastiğini zorunlu tutmaktadır.

Her yıl 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulamasında sona yaklaşıldı.

Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte bu yasak da sona eriyor.

Son günler

Bu kış İstanbul'da 25 Kasım 2023, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.