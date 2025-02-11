Şaka değil: Hoparlörle konuşana para cezası

Yağmur Uçar

Toplu taşımada bırakın hoparlör ile konuşmayı, yüksek ses dahi "görgüsüzlük" olarak adlandırılır.

Ülkemizde bu benzeri davranışlara sıkça rastlamak mümkün.

Ancak bunun bedeli Fransa'da ağır oldu.

euronews'e göre; David isimli vatandaş, tren beklerken hoparlör açık şekilde kız kardeşiyle konuşuyordu.

Bu sırada Fransız devlet demiryolu şirketi SNCF’in bir görevlisi müdahale etti.

200 EURO CEZA

Vatandaşa topluluk içinde hoparlörle telefon görüşmesi yapması nedeniyle görevli tarafından 200 euro (7 bin 431 TL) para cezası verildi.

Başta bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü belirten David, ''Sanırım görevli rahatsız oldu. Not defterini çıkarıp bana ceza kesti.'' diye ekledi.

Fransız adam, cezaya itiraz etmek için avukat tuttuğunu da açıkladı.