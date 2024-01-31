Sakın bir daha içmeyin! Uzmanlar hastayken tarhana çorbası içenleri uyardı… Hastayken çoğu kişi sıcak bir çorba arar. Kış mevsiminde sıkça yapılan tarhana çorbası da ilk tercihler arasındadır. Ancak, uzmanlar hastayken tarhana çorbasını tercih edenleri uyardı…

ensonhaber.com

Kış mevsimine hazırlık olarak yapılan tarhana tüketimi konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Her ne kadar şifa deposu olarak değerlendirilse de hastalık durumunda bu etkileri ters tepiyor.

Tüketilen her çorbanın faydaları türüne göre değişiklik gösteriyor. Hastayken bilinen faydalardan ötürü sıkça tüketilen tarhana çorbası bazı durumlarda geçirilen hastalığı kötü hale getirebiliyor.

Tarhana çorbası içmeyin…

Birçok uzman tarafından tarhana çorbası içerdiği yüksek miktardaki un nedeniyle hastalık döneminde tüketilmesi tavsiye edilmiyor.

Tüketilmesi durumunda ise kıymalı olarak yapılmasını öneren uzmanlar kıymanın tarhana çorbasının besin değerini de arttıracağını belirtiyor.

Hastalık zamanında tüketilmesi gereken çorbalar…

Tavuk suyu çorbası

Kelle Paça çorbası

Zerdeçallı mercimek çorbası

Fesleğenli domates çorbası

Zencefilli havuç çorbası

Bal kabağı çorbası

Ispanak çorbası

Pırasa çorbası

Balık çorbası