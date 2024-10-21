Sakın çöpe atmayın! Meğer filizlenen sarımsak o faydaları kat kat arttırıyormuş...

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Mutfaklarda patates ve soğanın ardından en sık kullanılan besinler arasında şüphesiz sarımsak gelir. Tıpkı patates ve soğan gibi zaman içerisinde yeşillenme sorunu ile karşı karşıya kalınan sarımsaklar çoğu kişi tarafından çöpe atılır.

Birçok kişi tarafından kullanımından çekinilen ve bu sebepten çöpün yolunu tutan yeşillenmiş sarımsaklar meğer o faydaları kat kat arttırıyormuş.

Yapılan araştırmalar sonucunda yeşillenmiş sarımsakların çöpe atılmama gerektiğini kanıtladı. Özellikle antioksidan bakımından oldukça zenginleşen yeşillenmiş sarımsaklar bakın ne işe yarıyormuş.

FİLİZLENEN SARIMSAKLAR ÇÖPE GİTMEYECEK!

Son zamanlarda Kuzey Kore’de yapılan bir araştırma sonucunda filizlenen sarımsakların bilinmeyen faydaları ortaya çıktı.

Her ne kadar çoğu kişi için filizlenen sarımsaklar sağlıksız olarak görülüyor olsa da aslında bu filizlenmiş olan sarımsakların besin değeri artıyor ve sağlığınız açısından sunduğu tüm faydalar ikiye katlanıyormuş.

Antioksidan bakımından iyice zenginleşen yeşillenmiş sarımsakları bu sebeplerden çöpe atmak yerine tüketmeniz faydalarından kat be kat yararlanmanızı sağlıyormuş.