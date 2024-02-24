Sakın çöpe atmayın! Suyundan 1 bardak içen o illetten kurtuluyor... Ayva meyvesinin kabuklarını kaynatıp içen ilaçların derman olamadığı o hastalığı söküp atıyor.

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Kış meyvelerinden vitamin deposu olan ayva, severek tüketilir.

Ayvanın kabuklarını soyarak yiyenler, geri kalanı çöpe atarak bakın nasıl bir hata yapıyor...

Ayva kabuğunu kaynatıp içmek, ilaçların sökemediği o derde derman oluyor.

Peki, ayva kabuğu neye iyi gelir? İşte muhteşem faydası...

Öksürük bitirici

Ayva kabuklarının bazı araştırmalara göre kan şekerini dengeleme, kolesterolü düşürme ve kilo vermeye yardımcı olma gibi potansiyel faydaları vardır.

Ancak asıl etkisini öksürük üzerinde gösterir.

Ayva kabuğu kaynatıp içmek, kuru öksürük ve balgamı 1 günde yok etmeye yarar.