Sakın dokunmayın! Ağaç gövdelerinde bulunan turuncu boya bakın ne anlama geliyormuş

Ormanlık alanlarda yürürken karşınıza çıkan bazı ağaçların gözdelerinde rastladığınız boyalarla bırakılan işaretler meğer gelişi güzel yapılan bir işaretin ötesindeymiş.

Her ne kadar sık rastlanılmıyor olsa da ağaçların bazılarına turuncu, mavi ya da beyaz renkli boyalarla bırakılan bu işaretler farklı anlamlar taşıyormuş.

Renk ne olursa olsun bu işaretler pek çok kişi tarafından anlamsız olarak gözüküyor olsa da işin aslı bundan ibaret değilmiş var ve bu işaretlerin çoğunluğu uzmanlar tarafından yapılıyormuş.

AĞAÇ GÖVDELERİ İŞARETLENİYOR ÇÜNKÜ

Amerika Birleşik Devletleri'nde ağaç gövdelerinde görülen turuncu boya genellikle belirli bir amacı ifade eder: Bu boya, ağacın bir orman yönetim planı kapsamında kasıtlı olarak işaretlendiğini ve çoğunlukla kesilmemesi gerektiğini gösterir.

Turuncu işaretler, ormancılar, oduncular ve arazi yöneticileri tarafından belirli ağaçların korunması amacıyla uygulanır. Bu sistem, kereste kesimi sırasında hangi ağaçlara dokunulmaması gerektiğini belirtir.

Bu uygulama, bilimsel araştırmalar, ekolojik analizler ve orman planlamaları doğrultusunda şekillenir. Böylece, ormandaki ekolojik denge korunur ve kesim sonrası doğal yapının sağlıklı bir şekilde yeniden oluşması desteklenir.