Sakız ve kanser arasında şaşırtan ilişki! Resmen ortaya çıktı...

Yağmur Uçar

Son yapılan araştırmalar "sakız" ve "kanser" arasındaki korkutucu bağlantıyı gözler önüne serdi.

DailyMail'de yer alan habere göre; içerisinde çeşitli tatlandırıcılar ve aroma vericiler bulunan sakızların yapımında kullanılan maddeler, plastik içeren polimerlerden meydana geliyor.

Çiğnediğimizde ise bu maddeler hızla tükürüğe karışıyor ve mikroplastik salınımına neden oluyor.

Araştırmalar, söz konusu mikroplastiklerin insan vücuduna girmesiyle birlikte DNA'ya ciddi zararlar verebileceğini ve uzun vadede kanser gelişme riskini artırabileceğini gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar, ortalama bir insanın yılda 160 ila 180 adet sakız çiğnediğini ve belirtilen miktarın da yaklaşık 30.000 mikroplastik tüketimine neden olduğunu ifade ediyor.

Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) Mühendislik Profesörü ve baş araştırmacı Sanjay Mohanty, konu hakkında şöyle konuştu:

"Amacımız kimseyi telaşlandırmak değil. Bilim insanları mikroplastiklerin insan vücudu için güvenli olup olmadığını henüz bilmiyorlar. İnsanlar üzerinde yapılan bir deney yok, ancak plastiğe günlük maruz kalmamızın farkındayız ve araştırmalarımız bu konuyu incelemeyi amaçlıyor"