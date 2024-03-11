Saksının dibine kibrit batırın, o sorunu kökünden çözün... Evlerin güzelliğini güzellik katan bitkiler için saksının dibine batıracağınız kibrit çöpleri o sorundan eser bırakmıyor. Neden daha önce yapmadığınızı sorgulatacak bu yöntem birkaç kibritle halloluyor.

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Bitki severlerin sıkça yaşadığı o sıkıntı meğer kibrit çöplerinde gizliymiş. Herkesin muzdarip olduğu sıkıntıyı bu denli kolay halledebileceğini duyan anında yapıyor.

Bitkiler sebebiyle evlerde yaşanan o sorun çoğu kişi için can sıkıcı olduğundan türlü yöntemlere başvurulabiliyor. Bitkilerin toprağında oluşan sıkıntıyı bertaraf eden kibrit çöpleri sayesinde bitkileriniz sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edecek.

Evlerinde bitkisi olanların çok iyi bildiği ve yaşandığı zaman can sıkıcı olan sineklenme sorunun çözümü aslında elinizin altında yatıyormuş.

Evde dolaşan minik minik dolaşan sinekler çoğu kişi için can sıkıcı olan bir sorundur. Sineklenme sorununa neden olan ve nasıl çözülebileceği hakkında haberimizde yer alan detaylar bu sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak.

Çiçek toprağına kibrit…

Çiçek topraklarında meydana gelen sinekler genellikle fazla sulama, saksı dibinin delik olamaması, kalitesiz toprak kullanımı veya kendi yaptığınız vitaminler nedeniyle oluşabilmektedir.

İşte, çiçeklerinizin topraklarında oluşan bu sineklenmeyi birkaç tane kibrit çöpüyle kökten halledeceksiniz.

Orta boy bir saksının dibine 4 ya da 5 tane kibrit çöpü sapladığınızda sivrisinek probleminden kurtulmanız mümkün hale geliyor. Saksınız büyüdükçe batırdığınız kibrit çöpü miktarını da arttırabilirsiniz. Haftada 2 ya da 3 kez kibrit çöplerini değiştirerek sinek probleminden kurtulduğunu göreceksiniz.

Kibritte yer alan kükürt bileşenleri su ile buluştuğunda çözünerek toprağa yayılmaktadır. Yayılan kükürt sinek larvalarını yok ederken çoğalmasının da önüne geçmektedir.