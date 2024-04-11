Saksının dibine yarım bardak ondan dökün, çiçekler nasıl canlanıyor görün… Evleri süsleyen çiçekler bazı zamanlarda küserek açmayı bırakabiliyor. Böyle durumlarda uygulayacağınız çeşitli doğal yöntemler uygulanarak çiçekler düzeltilmeye yardımcı olabiliyor. İşte, çiçeklerinizi yarım bardağı ile canlandıran o yöntem…

ensonhaber.com

Evlerde bakılan çiçekler solma sorunlarıyla sıkça karşı karşıya kalabiliyor. Evleri renkleri ile güzelleştiren çiçeklerin sağlığı için ise çeşitli yöntemler uygulanabiliyor.

Birkaç farklı sebepten solan çiçekler çoğu kişi tarafından çöpe atılabiliyor. Aslında bakım eksikliklerinden kaynaklanan solma sorunu genellikle fazla güneş ışığına maruz kalma, su miktarının az kalması ya da sıcaklık ve nem faktörleri başta gelir.

Eğer sizin de bakımlarını düzenli yaptığınızı düşündüğünüz halde solma veya çiçeklerinizde küsme sorunu yaşıyorsanız uygulayacağınız bu yöntem tam size göre.

Saksının dibine yardım bardak dökün…

Eğer çiçeğiniz solduysa artık üzülmenize hiç gerek yok! Küsen çiçeğinizi coşturacak bir yöntem var. Tek yapmanız gereken ise yarım bardak o içeceği saksının dibine dökmek.

Genellikle yemeklerin ardından şişkinliği almak ya da hazımsızlığı giderme amacıyla kullanılan maden suyu çiçekler içinde adeta can suyu oluyor.

Özellikle de salon bitkileri için can suyu olan maden suyunu kullanmadan önce tek yapmanız gereken yarım bardak maden suyunu asidi kaçana kadar bekletmek ve daha sonrasında saksının dibine dökmek.

Maden suyunun içeriğinde bulunan faydalı mineraller çiçeklerinizin küsme sorununu ortadan kaldırarak ve tekrardan canlandıracak.