Saksıya onun suyunu dökün, çiçekleriniz nasıl serilip serpiliyor görün… Vitamin açısından oldukça zengin olan muz kabuğu bitkiler içinde gübre oluyor. Büyümeyen bitkilere muz kabuğu suyu dökün bakın nasıl serilip serpiliyorlar görün…

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Muzun kabuğu da en az kendisi kadar sağlıklıdır. Bitki sağlığı açısından önemli olan potasyumu içeriğinde bolca bulunduran muz kabuğu adeta evde kolayca hazırlayacağınız bir gübreye dönüşüyor.

Bitkilerin büyümesinde etkili olan potasyumu içerisinde barındıran muz kabuğu suyunu elde etmek ise oldukça basit.

Evlerinizdeki hoş koku ve görüntüyü sağlayan çiçeklerinizin muz kabuğu suyuyla büyüdüğünü görünce bir daha bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz.

Muz kabuğundan doğal gübre…

Muz kabuğu ile elde edeceğiniz doğal gübreyi yapmak için tek gerekli olan birkaç tane muz kabuğu ve su olacak. Muz kabuklarını küçük parçalara bölerek su dolu kabın içine koyun ve 2-3 gün boyunca üstü kapalı bir şekilde bekletin.

Daha sonra suyun içerisindeki kabukları çıkartarak elde edilen bu potasyum açısından zengin suyu bitkilerinizi sulamak için kullanın. Bu doğal gübreyi haftada 1 olacak şekilde uygulamaya devam edin. Bitkilerinizin daha sağlıklı olduğunu ve hızlı uzadıklarını göreceksiniz.