Salamura yaprağın püf noktası ortaya çıktı! Bu teknikle yapıldığında ömürlük oluyor… Türk mutfaklarının en sevilen yemekleri arasında yaprak sarması en başta gelir. Uzun yıllardır kullanılan sağlıklı besinler arasında olan asma yaprağı, salamura yapılarak saklayınca uzun ömürlü olabiliyor. İşte, salamura yapılan yaprakların bozulmamasını sağlayacak olan teknik…

ensonhaber.com

Türk mutfağının efsaneleri arasında olan yaprak sarmasının temel malzemesi yaz aylarında yetişen taze asma yapraklarıdır.

Yaz aylarında toplanan asma yaprakları salamura tekniği uygulanarak saklandığında mevsimi olmasa bile istenildiği zaman kullanılma imkanı sunar.

Asma yaprağı salamurası doğru teknikler uygulandığında 1 yıl boyunca bozulmaz. Küflenmeyen ve taze kalan yaprakları dilediğiniz şekilde kullanma imkanı sunan bu teknik sayesinde yapraklar daha lezzetli bir hale gelir.

İşte, bozulmayan salamura tekniği…

Birçok kişinin kullandığı yaprak saklama tekniği salamura yönteminde, asma yapraklarını tuzlu su içinde koruyarak lezzetini ve aromasını muhafaza etmeye yardımcı olur.

Bu teknikte en önemli ve uygulamanız gereken ilk adım yaprakların sapları daha uzun olmalı ve kesilmemelidir. Devamında ise yaprakları kaynar suyun içerisine bırakıp, bir süre sonra süzgeç yardımıyla çıkarın.

10 adet asma yaprağını parlak yüzeyleri üstte kalacak şekilde üst üste ekleyin. Destenin sap kısmına 1 çay kaşığı kadar kaya tuzu dökün. Sap kısmını içe gelecek şekilde rulo olarak sarın. Tüm yaprakları birleştirerek aynı işlemden geçirin.

Bu şekilde hazırladığınız ruloları cam kavanozun içerisine yerleştirin. Ancak aralarında boşluk kalmadığından emin olun.

Ardından kavanoz tamamen dolduğu zaman elinizde üstten bastırarak sıkıştırın. Daha sonra üzerine ekleyeceğiniz su için 1 litre su için 200 gram kaya tuzu kullanmanız yeterli olacaktır. Tuzlu suyu kavanozun içine yavaşça ekleyin.

Hazırladığınız tuzlu su ile kavanozu ağzına kadar doldurmanın ardından taşma sorunlarını ve yaprakların üste çıkmasını engellemek için yaprakların üstüne temiz bir taş koyabilirsiniz.

Son olarak kavanozun kapağı hava almayacak şekilde kapatarak uzun ömürlü salamura hazırlığınızı sonlandırabilirsiniz.