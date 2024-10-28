Salçaya 1 kaşık eklemek yetiyor, fazla tuzu anında çekiyor...

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Ev yapımı salçalar, birçok işinin mutfağında vazgeçilmezler arasında yer alır. Market salçalarına göre şüphesiz daha lezzetli olan el emeği ile yapılan salçalarda kimi zaman tuzu fazla kaçırma sorunu yaşanabilir.

Bu gibi durumlarda ise çoğu kişi salçayı ya çok az kullanır ya da rafa kaldırmayı tercih eder. Ancak salçanın fazla tuzunu almak için uygulanan yöntemler arasında olan o yöntem salçanızı bakın nasıl kurtarıyor.

1 tatlı kaşığı ile bin bir emekle yaptığınız salçalar sırf tuz yüzünden rafa kalkmaktan kurtuluyor.

FAZLA TUZDAN ESER KALMIYOR...

Ev yapımı salçalarda tuz oranı oldukça önemli olan ayrıntıların başında gelir. Tuzun fazla olması yemeğin lezzetini etkileyeceğinden tuzunun doğru orantıda olması oldukça önemlidir.

Ancak bazı durumlarda fark edilmeden fazla konulan tuz salçanın tadında belirgin değişiklilere neden olur. Ancak hiç üzülmeyin tuzu fazla kaçan salçanıza ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı sirke salçadaki fazla tuzu almada oldukça etkili olacak

Sirke, tuzun yoğunluğunu dengeleyerek salçanın tadını yumuşatmada etkili olur. Üstelik sirkenin asidik yapısı, yemeğin lezzetini artırır ve daha dengeli bir tat profili oluşturmanızı da sağlayacağı için tuzu fazla kaçan salçayı rafa kaldırmak yerine sirke yöntemiyle kurtarmanız oldukça faydalı olacak.