Salyangoz kremi nedir? Salyangoz kreminin faydaları nelerdir? Cilt bakımı denilince akla gelen doğal kremler arasında salyangoz kremi ilk sırada yer alır. Salyangozların salgılarından elde edilen bu krem çeşitli faydalar sağlar. Peki salyangoz kremi nedir? Salyangoz kreminin faydaları nelerdir? İşte, detaylar…

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Salyangozlar, eski zamanlardan günümüze kadar birçok cilt hastalığının tedavisinde kullanılmıştır. Cilt üzerinde iyileştirici etkileri oldukça fayda olan salyangozlar zamanla cilt bakımı içinde kullanılmaya başlamışlardır.

Cilt sağlığı için faydalı olan ve salyangozların salgılarından elde edilen salyangoz kremi de oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Dokuların tedavi edilmesinde oldukça başarılı olan salyangoz salgısından elde edilen salyangoz kremi sıklıkla araştırılan doğal kremler arasında da yer alır.

Bu araştırmalar arasında sıklıkla araştırılan başlıklar arasında faydaları gelir. Peki salyangoz kremi nedir? Salyangoz kreminin faydaları nelerdir?

Salyangoz kremi nedir?

Salyangozların salgıları yani mukuslarından elde edilen salyangoz kremi cilt üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olan doğal bir krem çeşididir. Salyangoz kremi mukusun bir filtreleme işlemine tabi tutularak elde edilir.

Salyangoz kreminin faydaları nelerdir?

Geçmiş dönemlerden beri çeşitli cilt sorunları üzerinde kullanılan salyangoz kremi birçok fayda içerir. Bu faydaları ise şu şekildedir:

Salyangoz kremindeki glikolik asit cildin yenilenmesini ve aydınlanmasını sağlar.

Yüzdeki ölü hücreleri atar ve hücre yenilenmesini hızlandırır.

Yara izlerini hafifletir ve leke tedavisinde kullanılır.

Yüzdeki sivilceleri azaltır ve yeni sivilce oluşumunu kontrol altına alır.

Güneş lekeleri için kullanmaya uygundur.

Yanık tedavisinde salyangoz kremi kullanılabilir.

Formülündeki elastin sayesinde cildi sıkılaştırır ve yaşlanma belirtilerine iyi gelir.

Tıraş, ağda ve epilasyon sonrası cilde uygulanabilir ve cildi rahatlatır.

Tamamen doğal olduğu için göz çevresinde kullanılabilir.

Nemlendirme özelliği bulunur, salyangoz özü cildi aydınlatır.

Çatlak ve selülit tedavisinde kullanılabilir.