Şampiyonlar Ligi heyecanı TRT'de yaşanıyor! 2 maç TRT Spor'da şifresiz

Hüseyin Topuz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA'nın kulüp bazında en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon ilk kez lig formatında düzenleniyor.

Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi heyecanı bu sene TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT Spor kanalının şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor'un yayın akışının belli olmasının ardından hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT Spor'un 22 Ekim Salı günü yayınlayacağı maçların programı...

22 Ekim Salı

19:45 Milan - Club Brugge (TRT Spor)

22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Spor)