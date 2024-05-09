2023/2024 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.
Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan finalde kozlarını paylaşacak.
İki Türk futbolcunun yer aldığı takımların finalde karşılaşacağının belli olmasının ardından futbolseverler daha önce Şampiyonlar Ligi kazanan Türk futbolcu olup olmadığını merak etmeye başladı.
Konu hakkında aramalarına hız veren futbolseverler arama motorlarında "Şampiyonlar Ligi kazanan Türk futbolcu var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki daha önce Şampiyonlar Ligi kazanan Türk futbolcu var mı? İşte bu sorunun yanıtı...
Geçmiş yıllarda Yıldıray Baştürk Bayer Leverkusen formasıyla, Hamit Altıntop Bayern Münih formasıyla, Nuri Şahin Borussia Dortmund ile, Arda Turan Atletico Madrid formasıyla ve Hakan Çalhanoğlu ise Inter forması ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı fakat kupayı kazanamadı.
2023/2024 sezonu Şampiyonlar Ligi finali sonrası ilk kez bir Türk futbolcunun Şampiyonlar Ligi kazanması kesinleşti.
Arda Güler veya Salih Özcan, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olabilmek için gün sayıyor...