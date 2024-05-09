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Şampiyonlar Ligi kazanan Türk futbolcu var mı?

Şampiyonlar Ligi kazanan Türk futbolcu var mı? Arda Güler ve Salih Özcan'ın forma giydiği Real Madrid ile Borussia Dortmund 2023/2024 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Hangi Türk futbolcunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağı merak ediliyor.