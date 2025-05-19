Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakipleri ne zaman belli olacak?

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon yer alacak takımlar da büyük ölçüde netleşti.
Galatasaray, yeni sezonda ön eleme maçları oynamadan direkt lig aşamasında yer alacak.
Sarı kırmızılılar kuraya katıldığı torbadan 2 takımla eşleşecek. Diğer 3 torbadan gelecek ikişer takım, Galatasaray'ın rakipleri olacak.
Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ne zaman belli olacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi 28 Ağustos'ta yapılacak.
Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.