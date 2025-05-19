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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakipleri ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakipleri ne zaman belli olacak? Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...