Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi 2025: Galatasaray’ın rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor.

Türkiye’yi temsil edecek takımlardan Galatasaray, doğrudan lig etabına katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Monako’da gerçekleştirilecek kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.

Fenerbahçe ise Devler Ligi’ne adını yazdırabilmek için play-off turunda Benfica ile kozlarını paylaşacak. 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak kritik karşılaşmalar, sarı-lacivertlilerin kaderini belirleyecek.

Bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatta 36 takım mücadele edecek. Her ekip 8 farklı rakibe karşı sahaya çıkacak. 4 maç iç sahada, 4 maç ise deplasmanda oynanacak.

Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun zirvesi UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı için geri sayım başladı.

Yeni sezonun grup etabı eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00’da Monako’daki ünlü Grimaldi Forum’da yapılacak.

Futbolseverler bu büyük heyecanı kaçırmayacak, kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılıların karşısına çıkabilecek ekipler arasında Premier Lig’in devleri Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham ve Newcastle United bulunuyor. İspanya’dan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club ve Villarreal, İtalya’dan Napoli, Inter, Atalanta ve Juventus, Almanya’dan ise Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund ihtimaller arasında.

Fransa’nın güçlü temsilcileri Paris Saint-Germain, Marsilya ve Monaco, Hollanda’dan PSV ve Ajax, Portekiz’den Sporting ve Olympiacos, Belçika’dan Union Saint-Gilloise, Çekya’dan Slavia Prag da Galatasaray’ın karşılaşabileceği rakipler arasında yer alıyor.