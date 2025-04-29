Şampiyonlar Ligi Yarı Final: Arsenal - PSG maçı kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta!

Yarı final aşamasında futbolseverler dev bir mücadeleye tanık olacak. Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında Arsenal ile Paris Saint-Germain (PSG) kozlarını paylaşacak.

19 yıl aradan sonra finale çıkma hayali kuran Arsenal, kendi sahasında oynayacağı ilk maçta avantajı kapmanın peşinde.

Öte yandan, geçen sezon yarı final başarısını tekrar eden PSG ise 5 yıl aradan sonra finale adını yazdırmak için sahaya çıkacak.

Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Arsenal - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

ARSENAL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'nde Arsenal ile Paris Saint Germain, 29 Nisan Salı akşamı kozlarını paylaşacak. Londra’daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak dev maç, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Bu kritik karşılaşmada düdüğü ise tecrübeli hakem Slavko Vincic çalacak. Futbolseverler, dev mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Merino, Rice, Saka, Martinelli Trossard.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.