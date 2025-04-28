Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç şifresiz yayınlanacak! İşte o maçlar...

Hüseyin Topuz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarı final maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, 29-30 tarihleri arasında oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.
Futbolseverler büyük heyecana sahne olması beklenen yarı final maçları hakkında aramalarını hızlandırdı.
Peki yarı finalde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçların detayları...
Devler Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı ve yayınlanacağı kanallar şöyle:
29 Nisan Salı
22:00 Arsenal - PSG (TRT SPOR)
30 Nisan Çarşamba
22:00 Barcelona - Inter (TRT 1)