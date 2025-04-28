Haberler



Bilgi



Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç şifresiz yayınlanacak! İşte o maçlar...

Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç şifresiz yayınlanacak! İşte o maçlar... Devler Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı ve yayınlanacağı kanallar belli oldu. İşte maç programı...