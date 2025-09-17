Abone ol: Google News

Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TRT'de şifresiz! 17 Eylül şifresiz maç programı...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. TRT'nin bugün şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları merak uyandırdı. İşte maç programı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 09:22
Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TRT'de şifresiz! 17 Eylül şifresiz maç programı...

Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu heyecanı dün oynanan müsabakalar ile başladı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarının heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor ve TRT 1'in yayın akışlarının belli olmasının ardından bugün hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT 1 ve TRT Spor'un 17 Eylül Çarşamba günü yayınlayacağı maçların programı... 

17 Eylül Çarşamba  

19:45 Slavia Prag v Bodo/Glimt (TRT Spor)

22:00 Ajax - Inter (TRT 1)

Bilgi Haberleri