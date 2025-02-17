Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç TRT'de! İşte TRT'nin şifresiz yayınlayacağı maçlar

Hüseyin Topuz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu ikinci maçları 18-19 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turu maçlarının heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak.
TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
TRT 1 ve TRT Spor'un yayın akışının belli olmasının ardından bu hafta hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.
İşte, TRT 1 ve TRT Spor'un 18-19 Şubat tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...
18 Şubat Salı
20:45 Milan - Feyenoord (TRT Spor)
23:00 Bayern Münih - Celtic (TRT Spor)
19 Şubat Çarşamba
20:45 Borussia Dortmund - Sporting Lizbon (TRT 1)
23:00 PSV Eindhoven - Juventus (TRT 1)