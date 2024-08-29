Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl olacak? İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemi... Geleneksel grup aşamasının kaldırıldığı Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı merak ediliyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı...

Editör: Salih Demirgan

UEFA'nın kulüp bazında en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek.

Geleneksel grup aşamasının kaldırıldığı Şampiyonlar Ligi'nde takımlar Lig formatına mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı 32'den 36'ya yükseltildi.

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde başlayacak ve lig aşaması 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Peki, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Her takım 4 iç saha 4 dış saha maçı olmak üzere 8 farklı rakip ile karşılaşacak.

Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24. sıradaki takımlar ise play-off aşamasına katılacak. Play-off’ta 9-16. sıradaki takımlar ile 17-24. sıradaki takımlar karşı karşıya gelecek.

Bu mücadelelerde galip gelen 8 takım son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.