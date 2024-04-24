Şampiyonluk hesapları başladı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı adeta alev aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin başından bu yana kafa kafaya götürdüğü yarışta Fenerbahçe bu hafta aldığı beraberlik ile yara aldı.
Ligin bitmesine 5 hafta kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
Sarı lacivertliler Pazartesi günü deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan bıraktı.
90 puanı bulunan Galatasaray ile 86 puanı bulunan Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı büyük heyecana sahne oluyor.
Şampiyonluk hesabı yapan futbolseverler iki takımın kalan maçlarını araştırmaya başladı.
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde kalan 5 maçı...
Galatasaray'ın kalan maçları
Adana Demirspor - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Galatasaray - Fenerbahçe
Konyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe'nin kalan maçları
Fenerbahçe - Beşiktaş
Konyaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Kayserispor
Galatasaray - Fenerbahçe
Fenerbahçe - İstanbulspor