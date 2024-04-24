Şampiyonluk hesapları başladı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...
ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı adeta alev aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin başından bu yana kafa kafaya götürdüğü yarışta Fenerbahçe bu hafta aldığı beraberlik ile yara aldı.

Ligin bitmesine 5 hafta kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Sarı lacivertliler Pazartesi günü deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan bıraktı.

90 puanı bulunan Galatasaray ile 86 puanı bulunan Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı büyük heyecana sahne oluyor.

Şampiyonluk hesabı yapan futbolseverler iki takımın kalan maçlarını araştırmaya başladı.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde kalan 5 maçı...

Galatasaray'ın kalan maçları

Adana Demirspor - Galatasaray

Galatasaray - Sivasspor

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Galatasaray - Fenerbahçe

Konyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe'nin kalan maçları

Fenerbahçe - Beşiktaş

Konyaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Kayserispor

Galatasaray - Fenerbahçe

Fenerbahçe - İstanbulspor