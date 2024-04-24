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Şampiyonluk hesapları başladı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Şampiyonluk hesapları başladı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları merak uyandırdı. İşte iki takımın ligde kalan son 5 maçı...