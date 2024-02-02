Şampuana 1 limon sıkın, değişime bakın... Saçlara doğal bakım yaparak gür ve parlak olmasını isteyenler, şampuanına ekliyor. İşte limon suyunu şampuana katmak bakın ne işe yarıyor.

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Saç bakımını kimyasal ürünler yerine doğal yollarla sağlamak isteyenler toplansın.

Kullandığınız şampuana eklemeler yaparak kökten bir değişim mümkün.

Saç dökülmesi, cansız saçlar, yağlı saçlar ve kepek problemi için birebir olan bu formül, basit bir şekilde hazırlanıyor.

İşte şampuanınıza sıkacağınız 1 adet limonun muhteşem etkisi...

Şampuana limon suyu eklemek

Limon suyunun bakterileri ve mikropları öldürücü etkisi vardır. Şampuanlar ile karıştırılarak kullanılabilir.

Aynı zamanda saçlarda yağ dengesini korumaya yardımcı olan limon suyu saç sağlığını korurken yağ bezlerinin fazla yağ üretmesini engeller. Kepek sorununu ortadan kaldırır.

Daha temiz saç dipleri için kullandığınız şampuanın içerisine bir miktar limon suyu ekleyebilirsiniz.