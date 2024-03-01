Şampuanına tuz atan saçlarını savuruyor! İşte muhteşem etkisi Şampuanınızı değiştirmeden bakım etkisi yaratmak için tek yapmanız gereken bir tutam tuz atmak.

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Saçlarınız daha dolgun, bakımlı, parlak ve canlı görünsün istiyorsanız, iş şampuana düşüyor.

Kullandığınız şampuanı daha etkili hale getirmek mümkün.

Kimisi aspirin ekliyor, kimisi limon suyu katıyor.

Oysa, en işe yarayan yöntem pek bilinmiyor.

İşte şampuana tuz eklemenin etkisi...

İçeriğinde tuz bulunan şampuanlar, kirleri ve yağı arındırmakta yardımcı olarak kullanılır.

Tuzun antibakteriyel özelliği, kepek oluşumuna yol açan mantar ve benzeri organizmaları saç köklerinden uzaklaştırır.

Tuzun, saç derisine yaptığı peeling sayesinde, kafa deriniz bakterilerden arınır ve saç dipleriniz nefes alır.