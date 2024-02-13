Şampuanınıza 20 damla ekleyin, saç dökülmesine veda edin… Hem erkeklerde hem de kadınlarda sıkça görülen saç dökülmesi için şampuanınıza ekleyeceğiniz 20 damlası ile mucizeler yaratıyor. Bu yöntem pahalı saç bakımlarını unutturacak…

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Saç bakımları kuaförlerde oldukça maliyetli olabiliyor. Hemen herkesin yaşadığı saç dökülmesi ise bakımı ile çözüm aradığımız en büyük sorunlardan biri.

Saç dökülmesiyle ilgili genel olarak sağlığınızla ilgili bir sorun yoksa kendi ilacınızı hazırlayabilmenizde mümkün.

Şampuanınıza ekleyeceğiniz 20 damla çam terebentin yağı sizi saç dökülmesinden kurtarabilecek yöntemlerden biridir.

Çam terebentin yağı şampuana nasıl eklenir?

Duş sırasında kullandığınız bir şişe şampuanınıza 20 damla çam terebentin yağı eklemeniz yeterli olacaktır. Ekledikten sonra iyice çalkalayarak yağ ve şampuanın karışmasını sağlamanız gerekir.

Ancak, içerisine eklediğiniz yağ kullanımın ardından bir sonraki kullanıma kadar beklediği sürede şampuanın üstüne çıkacağından her duş öncesi şampuanı çalkalamayı unutmamanız gerekir.

Çam terebentin yağı neye iyi gelir?

Saç derisine iyi gelir.

Kepek oluşumunu engeller.

Saç dökülmesini yüzde 70 azaltır.

Saça parlaklık verir.

Saç için vitamin ve mineralleri sağlar.

Yağlanmayı dengeler.