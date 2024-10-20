Haberler



Bilgi



Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte Samsunspor - Fenerbahçe maçının merak edilenleri...