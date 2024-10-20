Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe ile oynadığı son 37 Süper Lig maçının sadece beşini kazanabilen Samsunspor bu galibiyetlerin tamamını iç saha karşılaşmalarında aldı.
Deplasmanda oynadığı son 23 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (19G 4B), son üç karşılaşmayı gol yemeden kazandı.
Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelenin büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
Futbolseverler Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Samsunspor - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik. İşte maçın bilgileri...
Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Samsunspor - Fenerbahçe maçı 20 Ekim 2024 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.