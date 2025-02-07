Samsunspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda topladığı 40 puan ile 3. sırada yer alıyor.

Öte yandan Murat Şahin'in çalıştırdığı Hatayspor ise bu sezon 21 maçta topladığı 10 puan ile 18. sırada yer alıyor.

Ligin altını ve üstünü yakından ilgilendiren mücadelenin detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı Samsunspor 3-0 kazandı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Samsunspor - Hatayspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Samsunspor - Hatayspor maçının detayları...

Samsunspor - Hatayspor maçı ne zaman?

Samsunspor - Hatayspor maçı 7 Şubat Cuma (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.