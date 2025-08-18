Samsunspor, Panathinaikos maçına Atatürklü formayla mı çıkacak? Yüksel Yıldırım açıkladı...

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile eşleşti.

Samsunspor - Panathinaikos eşleşmesinin önüne geçen bir olay son günlerde özellikle Yunan basınında gündemde yer aldı.

Her sene çıkardığı özel formalarla adından söz ettiren Samsunspor'un bu sene ki en özel forması Atatürk'lü formaydı.

Samsunspor'un Panathinaikos maçında Atatürklü forma ile sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da olay yaratmıştı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan ekibinin yetkililerin, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmemesi için UEFA'ya başvurulacağı belirtilmişti.

Konu hakkında bir açıklama yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım katıldığı bir televizyon programında konuya açıklık getirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol'a açıklama yaparak hangi formanın giyileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili Beyaz Futbol'a konuşan Yüksel Yıldırım, "Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça kırmızı beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok." açıklaması yaptı.