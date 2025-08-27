Samsunspor - Panathinaikos rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan takımı Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 mağlup olan temsilcimiz Samsunspor rövanş maçı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Futbolseverler Samsunspor ile Panathinaikos arasında oynanacak rövanş maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Samsunspor - Panathinaikos maçının detaylarını sizler için derledik.
Peki, Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman?
Samsunspor - Panathinaikos maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.