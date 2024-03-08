Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Sandık görevlisi sorgulama ekranı... 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala sandık görevlisi olmak isteyenler konu hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte konu hakkında merak edilenler...

ensonhaber.com

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi sandık görevlisi olmak isteyenler konu hakkında aramalarına hız verdi.

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Seçime kısa bir zaman kala sandık görevlisi olmak isteyenler arama motorlarında sık sık aramalar yapıyor.

31 Mart yerel seçim sandık başkanı ve sandık görevisi için başvuru süreci 24 Şubat tarihinde sona erdi.

Sandık görevlisi olarak seçimlerde yer alacak kişiler sorgulama işlemlerini e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştirebiliyor.

e-Devlet üzerinden "Yurt içi seçim görevlendirme bilgisi sorgulama" ekranını ziyaret ederek sorgulama yapılabiliyor.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek sandık görevlisi sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA EKRANI

Vatandaşların merak ettiği bir diğer konus ise 2024 sandık görevlisi ücretleri oldu.

Peki, sandık görevlisi ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Sandık görevlisi ücretleri

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belli oldu. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ödenecek.