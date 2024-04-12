Şans değil! Biberin acı olduğunu şefler böyle anlıyormuş... Usta şefler biberin acı olup olmadığını anlama tüyosunu öğrendik! Meğer çok basitmiş...

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Tezgahta durduğu gibi olmayabiliyor!

Sivri biberlerin hem acısı hem tatlısı var. Tercihe ve kullanılacak yemeğe göre seçenek değişebiliyor.

Satın aldığınız biberlerin acı mı yoksa tatlı mı olduğu konusunda tereddüt ediyorsanız, yalnız değilsiniz.

Ancak usta şefler bu konuda hiç yanılmıyor.

Biberin acı olup olmadığını anlama yöntemini sizler için araştırdık. İşte formülü!

Sapına bakın

Biberin sapı ile gövdesinin birleştiği kısımda bulunan taç yaprakların yıldız şeklindeki çıkıntılarının sayısı 5'e ulaşıyorsa ya da 5'ten asla bu biber tatlı demektir.

Eğer yıldız sayısı 6 veya daha fazla ise bu biberin acı olduğunu gösterir.