Şans testi: Garip olan hangisi? 5 saniyede bulun, bir ömür uğurlu olun...

Yağmur Dinç

Eğlenceli ve görsel bir bulmaca mücadelesiyle IQ'nuzu ve gözlem yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

Bu tür resimli bulmacalar sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda uzmanlar tarafından zekayı, hızlı düşünmeyi ve ayrıntılara dikkati ölçmek için de sıklıkla kullanılıyor.

Yapılan araştırmalara göre, zaman kısıtlaması olan durumlarda, daha yüksek IQ'ya ve keskin gözlem yeteneğine sahip olan kişiler bu tür görsel bulmacaları çözmede daha başarılı oluyor.

Bugünkü meydan okumada sizden düzinelerce benzerinin arasında saklı olan o tuhaf uğur böceğini bulmanız isteniyor. Üstelik bunu daha da heyecanlı hale getirmek için onu bulmanız için sadece 5 saniyeniz var!

Resim: Dudolf

Bu uğur böceği resmine dikkatlice bakın; aynı görünen uğur böceklerinin yer aldığı bu resimde, bir tanesi benzersiz.

Farkı görebilmek için sadece 5 saniyeniz olduğundan hızlı çalışmanız gerekecek.

Zamanlayıcınızı başlatın ve bakalım uğur böceğini bulabilecek misiniz!

Her uğur böceğinin detaylarına dikkatlice bakın; bazen fark o kadar incedir ki, yalnızca yüksek gözlem becerisine sahip olanlar zamanında fark edebilir. Siz de onlardan biri misiniz?

Eğer 5 saniye içinde tuhaf bir uğur böceği gördüyseniz, hızlı düşünme ve odaklanma konusunda nadir görülen bir kombinasyona sahipsiniz demektir.