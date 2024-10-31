Sapasağlam keşfedildi, bilim dünyası şaşkına döndü! Bu yumurtalar tamı tamına 80 milyon yıllık...

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Geçtiğimiz yıllarda Çin’in Ganzhou kentinden bilim dünyasını şaşkına çeviren bir keşfe imza atıldı. 2021 yılında keşfedilen yumurtaların 80 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda keşfedilen yumurtalar bugüne dek keşfedilmiş en küçük yumurtalar olarak kayıtlara geçti.

2021 yılında bulunan ve üç yıldır titizlikle devam eden çalışmaların sonucunda Geç Kretase dönemine ait olduğu bilinen, tamamen korunmuş altı yumurtalık tam bir yuvanın parçası olarak keşfedildi.

BİR İNÇTEN BİRAZ UZUNLAR!

Küçük boyutları ile dikkat çeken yumurtalar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda boyutlarının bir inçten biraz daha uzun olduğu tespit edildi.

3 yıllık çalışma sonrasında dinozor yumurtası olduğu kesinleşen yumurtaların küçük boyutu, düzensiz dizilimi, solucan benzeri ve nodüler süslemeleri ile kabuk kalınlığı, bu yumurtaların bilinen diğer yırtıcı dinozorlarla benzerlik göstermediği ve bilim dünyasında yeni bir dinozor türü olarak kabul edildiği belirtildi.

Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlara göre bu önemli fosil keşfi, dinozorların üreme alışkanlıkları ve çeşitliliği hakkında yeni bilgiler sunma potansiyeli taşıyor.

Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile gerçekleştirilen incelemelerde kabuğun yüzey yapısı ve iç yapısındaki desenler detaylı şekilde incelenebildi. Sonuçlar, yumurtanın boyutu, kalınlığı, gözenek sistemi ve ultrastrüktürünün daha önce keşfedilen diğer yumurtalardan oldukça farklı olduğunu gösterdi.

Bilim insanlarının yaptığı bu heyecan verici araştırmanın dinozor biyolojisine ve Geç Kretase dönemi ekolojisine ışık tutacağını da vurgulanıyor.