Şarap şişelerinin ağızlarının mantarla kapatılmasının nedeni bakın neymiş... Alkol şişlerinin genelinde kilitli kapaklar bulunurken şarap şişelerinde ise mantarlar bulunur. Diğer alkollere göre şarap şişlerinin mantarla kapatılması hakkında çoğu kişinin herhangi bir fikri de yoktur. Bakın mantarla kapatılmalarının nedeni neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Alkol şişlerinin her birinde farklı kapak şekilleri görürüz ancak çoğu alkol çeşidine göre şaraplar tüm alkollerden farklı olarak mantar kapaklarla korunurlar.

Vidalı kapak gibi seçenekler olsa dahi çoğu şarap üreticisinin şişeleri mantarla kapatmalarının nedeni çoğu kişi tarafından bilinmez.

Diğer alkol şişelerinde bulunan kapaklar yerine mantarların tercih edilmesinin nedeni bakın neymiş.

MANTAR KAPAKLAR EN İYİ TERCİH

Şarap şişlerinin mantarla kapatılmasının ilk ve en önemli nedeni şarabın en iyi şekilde korunmasını sağlamakmış. Esnek bir yapıya sahip olan mantarlar şarap şişlerinin ağızlarına kolayca uyum sağladıkları ve hava akışını da engellediğinden tercih ediliyormuş.

Ancak her ne kadar hava akışını engelliyor desek de asıl önemli ayrıntısı mantarların, mikrobilastik yapıları sayesinde hava geçirgenliğine de sahip olduklarından şarabın çok azda olsa oksijenle teması sağlanıyor.

Bu sebeplerin dışında çoğu kalıplaşmış durumda olduğu gibi mantar kullanımında da gelenek ve prestijin büyük bir etkisi bulunuyormuş.