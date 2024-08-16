Sararan telefon kılıfları bu yöntemlerle yeni gibi gözükecek... Sararan telefon kılıflarını beyazlatan en etkili yöntemleri sizler için derledik. İşte bazı etkili yöntemler...

Editör: Salih Demirgan

Akıllı telefonlarımızı kırılma ve çatlamalara karşı koruyan telefon kılıfları zamanla sararmaya başlıyor.

Sürekli ellerimizde tuttuğumuz telefonlarımıza estetik bir görünüm katan kılıflarda oluşan bu sararmalar can sıkıcı bir görüntüye neden olur.

Bu durumda çoğu kişi kılıfını yenisi ile değiştirirken bazıları ise elindeki kılıfı beyazlatmayı deniyor.

Peki sararan bir telefon kılıfını beyazlatmak için ne yapmak gerekiyor.

Sararmış bir telefon kılıfını beyazlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini deneyebilirsiniz...

Diş macunu ile temizleme

- Kılıfı suyla ıslatın.

- Bir diş fırçasına az miktarda diş macunu sürün.

- Sararan bölgelere diş macunu uygulayıp fırçalayın.

- Ilık suyla durulayın ve kurulayın.

Karbonat ve su karışımı

- Biraz karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin.

- Macunu sararan bölgelere sürün ve bir diş fırçası ile fırçalayın.

- Su ile durulayıp kılıfı kurulayın.

Beyaz sirke ve su karışımı

- Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırın.

- Kılıfı bu karışıma batırın ve 1-2 saat bekletin.

- Ardından kılıfı suyla durulayın ve kurulayın.

Hidrojen peroksit

- Bir kabın içine hidrojen peroksit koyun ve kılıfı tamamen daldırın.

- Kılıfı birkaç saat bu şekilde bekletin.

- Sonrasında kılıfı suyla iyice durulayıp kurulayın.

Bu yöntemleri uygularken kılıfın malzemesine dikkat etmek önemlidir. Özellikle sert kimyasallar kullanmadan önce kılıfın ufak bir kısmında test yapabilirsiniz.