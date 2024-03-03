Sarı altına veda! Artık o renkte üretilecek... Türkiye'de altında yeni dönem başlıyor. Altınların rengi artık tamamen değişecek. İşte altının yeni rengi...

ensonhaber.com

Türkiye’nin lisanslı 13 altın rafinerisi arasında yer alan Aleks Metal Rafineri (AMR), hurda altınları işleyerek tekrar ekonomiye kazandıracağını duyurdu.

AMR Genel Müdürü Ahmet Yılal, artık madenlerden çıkarılan altınları değil yalnızca hurda altınları işleyeceklerini söyledi.

Altında dönüşüm

geri dönüşüm üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Yılal, “Ancak biz ‘ileri dönüşüm’ üzerine çalışıyoruz. Yani eski ve kullanılmış malzemelerin bir kez daha kullanılmasından ziyade yeni bir eşyaya dönüştürülmesini ve çok daha uzun süreler kullanılmasını hedefliyoruz. Bu nedenle rafinerimizde de madenlerden yeni çıkan altınları değil, daha önce kullanılmış olan hurda ve yastık altındaki altınları hammadde olarak kullanacağız” diye konuştu.

Kesinlikle çevreci bir altın rafinerisi olduklarının altını çizen Yılal, “Ürettiğimiz altınların rengi sarı olsa da bu üretim biçimiyle tamamen yeşil altın olacaklar." dedi.