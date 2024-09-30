Sarısı meyve, yeşili sebze! Vücudu sıfırlıyor; üreten köşeyi dönüyor Antalya’da eşi seviyor diye üretime başlayan Mustafa Uysal, üç farklı ülkeye ihracat yaparak büyük bir başarı elde etti. Sarısını meyve, yeşilini ise sebze olarak satıyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor.

Haber Merkezi

Aksu ilçesinde yaşayan Mustafa Uysal, pandemi döneminde Taylandlı eşine olan sevgisiyle hobi olarak başladığı papaya üretimini, kısa sürede karlı bir ticarete dönüştürdü.

Kakdam (Sri Siam) türü papaya yetiştiren Uysal, her bir ağaçtan yıllık 50-60 kilogram ürün alarak verimli bir hasat gerçekleştiriyor.

Başlangıçta sadece 10 ağaçla deneme yapan Uysal, başarılı sonuçlar neticesinde serasındaki ağaç sayısını 185'e çıkararak büyüme yolunda önemli adımlar attı.

Papaya, hem meyve hem de sebze olarak pazara sunulurken, Uysal’ın Gürcistan, Irak ve Bulgaristan’a yaptığı ihracatlar, özellikle Gürcistan’daki Uzak Doğu restoranları sayesinde büyük bir talep görüyor.

Uysal’ın girişimi, Antalya’nın tarımında tropikal meyve üretiminin önemini artırarak yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.

PAPAYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Mustafa Uysal, AA muhabirine bu tropikal meyvenin yetiştirilmesinin zorluklarını anlattı.

Daha önce iki farklı türde denemeler yapmasına rağmen başarısız sonuçlarla karşılaşan Uysal, Tayland’dan getirilen tohumlarla yeni bir deneme gerçekleştirerek olumlu sonuçlar elde etti.

Özellikle örtü altı üretim yönteminin kış aylarında soğuktan korunma sağladığını belirten Uysal, papaya bitkisinin dolu ve aşırı yağmura karşı hassas olduğunu, bu nedenle toprak bakımının büyük önem taşıdığını vurguladı.

PAPAYANIN FAYDALARI

Tropikal bir meyve olan papaya, zengin mineral içeriğiyle sağlık açısından önemli bir seçenek sunuyor.

Demir, potasyum, kalsiyum fosfat gibi minerallerin yanı sıra A, B1, B2, B5 ve C vitaminleriyle dolu olan papaya, besleyici özellikleriyle tanınıyor.

Ayrıca, içerdiği likopen maddesi sayesinde karaciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Uzmanlar, papayanın düzenli tüketiminin sağlık için faydalı olabileceğini belirtiyor.