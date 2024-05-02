Şarkıcı Esengül kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Esengül'ü kim öldürdü? Arabeskin kraliçesi olarak da bilinen ancak 24 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcı Esengül’ün hayatı film oluyor. Esengül'ün hayatı ve ölüm sebebi bu nedenle gündemde yer alıyor. Peki, Esengül kimdir? Şarkıcı Esengül neden öldü, kim öldürdü? İşte hayatına dair bilgiler...

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Herkes Bergen'i biliyor ancak onun hikayesi bir noktada daha acı...

‘Taht Kurmuşsun Kalbime’, ‘Beterin Beteri Var’, ‘Tanrım Beni Baştan Yarat’ gibi şarkılarla yüreklere dokunmuştu.

70'lı yılların en ünlü assolisti olan Esengül, gerçek adıyla Esen Ağan, genç yaşta hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından yazılan MİT raporunda "Trafik kazası süsüyle cinayet" diye bahsedildi.

Genç sanatçının gizemli yaşam ve ölüm hikayesi "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" hikayesi ile beyazperdeye taşınacak. Filmin senaristliğini ise Bergen'in de senaristliğini üstlenen Özgür Selvi üstlenecek.

Bu vesile ile Esengül'ün hayatı yeniden gündeme taşındı. Esengül kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Esengül'ü kim öldürdü? gibi sorular arama motorlarına yöneltildi.

Peki, Esengül kimdir? İşte hayatı...

Esengül kimdir

1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Esen Ağan, ona Esengül sahne adını veren Abdullah Nail Bayşu ile çalıştı.

15 yaşındayken katıldığı, yapımcı Ayhan Coşkun'un açtığı ses yarışmasında birinci oldu.

İlk 45'liği olan Aşkımı Süpürmüşler'in kazandığı başarıdan sonra, gazinolarda çalışmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ünlü gazinolarda assolist olarak sahne aldı.

Kariyerinin ilk yıllarında Orhan Akçınar ile evlendi. Ancak gazino dünyası ile eşi arasındaki dengeyi sağlayamayarak, evlendikten bir ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle kocasından boşandı.

Bir süre sonra Adnan Şenses'le imam nikâhı kıydı. Daha sonra Şenses'i terk ederek, dönemin Beşiktaşlı futbolcusu Tayfun Kalkavan ile ilişki yaşadı.

Sanat yaşamı dışında iş dünyasının kabadayıları ile kurduğu ilişkiler yüzünden polis tarafından izleniyordu. Yakaladığı erken şöhreti artık kaldıramadığı bu dönemde, bazı silahlı olaylara da adı karıştı.

Esengül'ün ölümü

31 Mart 1979 tarihinde çalıştığı Semiramis Pekkan'ın adını taşıyan Semiramis Gazinosu'nda "Oflu İsmail" lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun çıkardığı olayda, gazino sahibi Akbulut Karaoğlu ile şef garson Hasan Yolal gözlerinin önünde kurşunlanarak öldürüldü.

Olayın ardından, nedeninin Esengül'ün tutarsız davranışları olduğu söylendi.

İş adamı Faruk Özfıratlı ile birlikte 19 Nisan 1979 tarihinde Ataköy, Bakırköy'de trafik kazası sonucu öldü.

Kazanın bir mafya hesaplaşması olduğuna ilişkin kamuoyunda yankı bulmasının ardından cinayet masası olayı sorguladı, ancak resmî kayıtlarda kazanın aşırı alkol ve hızdan olduğuna hükmedildi.