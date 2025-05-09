Sarma pişirmenin efsane yöntemi: Çay bardağını ters çevirin...

Yağmur Uçar

Yaprak sarma, Türk mutfağının vazgeçilmez ve nam salmış bir lezzeti...

Birçok yörede iç harcı farklı yapılsa da, tencereye ip gibi dizilmiş sarmaların tadına doyulmaz.

Sarmayı sarmak kadar pişirmek de yetenek ve püf noktalarını bilmeyi gerektiriyor.

Sosyal medyada viral olan yöntem sayesinde, artık sarmalar lokum gibi pişiyor.

ÇAY BARDAĞI HİLESİ

Bir çay bardağını tencereye ters çevirip sarmaları dizin.

Normal suyunu ekleyip kısık ateşte pişirip altını kapatın.

Tencerede kalan su çay bardağının içinde kalıyor ve suyunu tam çekmiş sarmalar sizi bekliyor...