Satan yandı! İslam Memiş uyardı: En çok kazandıran yatırım...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2024 yılı için gram altın konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Memiş, gram altının mevcut durumunun 'dip seviye' olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.
Memiş, altın yatırımlarını elden çıkarmak isteyen yatırımcılara mevcut durumu sabırla gözlemlemelerini ve ani kararlar almaktan kaçınmalarını önerdi.
Aynı zamanda, altın borçlanması yapacakları ise bir kez daha düşünmeleri konusunda uyardı.
Gram altının 'dip seviye' olarak nitelendirilmesinin, gelecekteki olası değer artışlarına işaret ettiğini belirtti.
Satan pişman olacak
İslam Memiş, altın borçlanması yapacakları ve altınlarını satmak isteyenleri şu sözlerle uyardı:
“2024 yılında altın, altın çağını yaşayacağı için en fazla getiri gram altında olacaktır. Nakite ihtiyacı olmayan satış için acele etmesin. Altın borçlanmayın. Velek ki borçlanmak zorundasınız, 3000 lira seviyesini göz önünde bulundurmanız gerekiyor.”