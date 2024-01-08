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Satan yandı! İslam Memiş uyardı: En çok kazandıran yatırım...

Satan yandı! İslam Memiş uyardı: En çok kazandıran yatırım... Altın ve para piyasalarının tanınmış isimlerinden olan İslam Memiş, 2024 için gram altın konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yastık altında altın bulunduranlar ve altın borcu olanlar dikkat! Pişman olacaksınız…