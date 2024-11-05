Savunma Sanayii Mühendis Maaşları 2024: Stajyer, Yeni Başlayan, Kıdemli Mühendis Maaşları…

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Türkiye’nin savunma sanayi alanında öncü şirketlerinden biri olan ASELSAN’ın, mühendis maaşları merak ediliyor.

Binlerce çalışanı ile sektördeki yerini güçlendiren ASELSAN, mühendis maaşlarını pozisyona, deneyime ve eğitim seviyesine göre çeşitlendirmekte.

2024 yılı itibarıyla yapılan bu güncellemeler, savunma sanayinde kariyer yapmayı hedefleyen genç mühendisler için dikkat çekiyor.

ASELSAN’da çalışmak isteyenler için mühendis maaşları ve pozisyonlara dair güncel detaylar merak ediliyor.

2024 ASELSAN MÜHENDİS MAAŞLARI

Yeni Başlayan Mühendis: 43.800 TL

5 Yıl Deneyimli Mühendis: 55.600 TL

10 Yıl Deneyimli Mühendis: 82.600 TL

Ayrıca mühendisler, özel sağlık sigortası, yılda iki defa ek maaş ödemesi ve prim gibi avantajlarla destekleniyor.

KIDEMLİ MÜHENDİS MAAŞI

2024 yılı itibarıyla proje liderliği ve teknik sorumluluk üstlenen kıdemli mühendislerin maaşları 123.000 TL olarak belirlendi. Bu pozisyondaki mühendisler, tasarım, geliştirme ve test aşamalarında liderlik görevini üstlenerek projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasında kritik bir rol oynuyor.

STAJYER MÜHENDİS MAAŞI

ASELSAN, 2024 yılı için stajyer mühendis maaşını 6.500 TL olarak belirledi. Stajyerler ayrıca yemek ve yol masraflarının da karşılandığı bir destekten faydalanarak, profesyonel kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı buluyor.

ASELSAN MÜHENDİS OLMA ŞARTLARI

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, mühendis olarak kariyer yapmak isteyen adaylar için başvuru süreçlerini ve gerekli şartları duyurdu.

İş başvuruları, genellikle Haziran ve Eylül ayları arasında ASELSAN’ın resmi internet sitesi üzerinden kabul edilmektedir.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların yerine getirmesi gereken temel şartlar şunlardır:

· İlgili mühendislik dalında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

· Diploma notunun 4 üzerinden en az 2.50 olması.

· İngilizce dilinde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak.

· Bazı pozisyonlar için staj deneyimi bulunması ve yüksek lisans veya doktora gerekliliği.

Adaylar, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi birçok mühendislik dalında başvuruda bulunabilirler.