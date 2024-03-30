Seçim günü toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart Pazar günü otobüs, metro, marmaray bedava mı? Seçime saatler kala birçok kişinin aklında, seçim günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu var. Peki seçim günü toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart Pazar günü İETT, metrobüs, metro, Marmaray bedava mı olacak?

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31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı.

Milyonlarca kişi, Pazar sabahı oy kullanmak için sandık başına geçecek.

Oturdukları şehirlerdeki belediye başkan adaylarına oy verecek olan binlerce kişi, seçim günü otobüs ve İETT'lerin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağını araştırmaya başladı.

Her seçim döneminde olduğu gibi, vatandaşlar seçim günü ulaşımlarını nasıl sağlayacaklarını planlamaya başladılar.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde yaşayanlar, seçim günü otobüs ve İETT'lerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte detaylar…

31 Mart seçim günü toplu taşıma ücretsiz mi?

31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerine sayılı günler kala, vatandaşlar seçim günü ulaşım konusunda merakla bekliyorlar.

Ancak, henüz otobüs, İETT ve toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağına dair net bir açıklama yapılmadı.

Buna göre seçim gününde İETT ve diğer toplu taşıma araçları ücretli olacak.