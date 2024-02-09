Seçime kaç gün kaldı? 2024 yerel seçimleri ne zaman yapılacak?

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Yerel seçimlerin yapılacağı tarih vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Seçime kısa bir süre kala seçim hakkında aramalar hız kazanmış durumda. Vatandaşlar seçime kaç gün kaldı sorusuna internette yanıt arıyor.
Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların belirleneceği 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı.
Peki, 2024 yerel seçimler ne zaman yapılacak? Seçime kaç gün kaldı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Seçime kaç gün kaldı?
YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, yerel seçimlerin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacağı belli oldu.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere bugün itibariye 51 gün kaldı.