Şefler böyle pişiriyor! Un kurabiyesi ne dağılıyor, ne bayatlıyor

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Kurabiye yapımı, mutfakta eğlenceli vakit geçirmenin ve lezzetli atıştırmalıklar hazırlamanın en güzel yollarından biridir.

Özellikle un kurabiyesi, misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz vazgeçilmez bir ikram.

Ancak, her evde aynı lezzeti yakalamak mümkün olmayabilir. İşte tam da bu noktada, şeflerin sakladığı bazı püf noktaları devreye giriyor.

Şefler un kurabiyesini bu tarifle hazırlıyor:

MALZEMELER

1 Paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

YAPILIŞI

İlk olarak, oda sıcaklığındaki margarini pudra şekeriyle güzelce yoğurun. Ardından sıvı yağ ve nişastayı ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Unu yavaş yavaş ekleyin ve vanilyayı da ilave ettikten sonra, ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun bir kısmını alarak uzun bir silindirik şekil verin ve üzerine bir çatalla uzun çizgiler çizin.

Çizim işleminden sonra hamuru, istediğiniz boyutta yamuk şekillerde kesin. Kestiğiniz hamurları yağlanmış fırın tepsisine dizmeyi unutmayın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kurabiyelerin rengi değişmeyecek şekilde 25 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğuması için bir kenara alın ve ardından servis edin!

Kaynak: Youtube