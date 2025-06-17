Şeflerin gizli tarifi: Cacığa nane yerine bunu atın, lezzetini katlayın

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Yaz aylarının serinletici klasiği cacık, sofralarda yerini aldı.

Geleneksel tariflerden sıkılanlar için nane yerine kullanılan alternatif bir bitki, hem damakta iz bırakıyor hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde şeflerin ve sağlıklı yaşam meraklılarının favorisi haline gelen bu bitki, cacığın alışılmış tadına farklı bir derinlik ve yoğunluk katıyor.

Ayrıca içerdiği vitamin ve antioksidanlarla bağışıklığı destekleyici etkiler de sunuyor. İşte şeflerin sır gibi sakladığı cacık tarifi...

CACIĞIN LEZZETİNİ İKİYE KATLIYOR

Son dönemde şeflerin vazgeçilmezi haline gelen kekik, aromasıyla cacığa lezzet katıyor.

Özellikle Akdeniz mutfağında vazgeçilmez olan kekik, yoğurdun hafif ekşiliğiyle mükemmel bir uyum yakalıyor.

İçerdiği timol ve karvakrol gibi güçlü bileşenler, aynı zamanda antibakteriyel ve sindirim destekleyici özellikleriyle sofranıza şifa da getiriyor.

Dünyaca ünlü şef Yotam Ottolenghi’ye göre kekik, yoğurt bazlı mezelere yeni bir derinlik kazandırıyor ve özellikle yaz sofralarında alışılmışın dışına çıkmak isteyenler için harika bir alternatif sunuyor.

İster taze kekik yapraklarını ince kıyarak, ister az miktarda kuru kekik serpiştirerek cacığınıza yepyeni bir aroma katabilirsiniz