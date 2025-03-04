Şehirlerarası ulaşımda yeni dönem: O hatayı yapan 85 bin liraya kadar ceza ödeyecek

Haber Merkezi

Karayolu taşımacılığında önemli bir değişiklikler için yeni bir teklif hazırlandı. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Karayolu Taşıma Kanunu’nda ciddi yaptırımlar içeren yeni bir düzenleme hazırladı.

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulması beklenen teklif, özellikle biletsiz yolcu taşıyanlara uygulanan cezaların katlanarak artmasını öngörüyor.

Para cezalarında üst sınırın yeniden belirlendiği teklifte 300 lira para cezasının alt sınırı 8 bin 500 lira olurken, üst sınırı ise 85 bin lira olacağı belirtildi.

CEZALAR KATLANIYOR

TBMM başkanlığına sunulması beklenen teklifle şehirlerarası yolcuklarda uygulana para cezalarında ciddi artış gözlendi. Mevcut düzenlemeye göre biletsiz yolcu taşıyanlara kesilen 300 TL’lik idari para cezası, yeni teklif yasalaşırsa tam 28 kat artacak. Buna göre:

Biletsiz yolcu taşıyanlara en az 8 bin 500 TL, en fazla 85 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Sözleşmesiz taşımacılık yapanlar da aynı cezalara tabi olacak.

Yeni teklif sadece biletsiz taşımacılığı değil, terminal ve ara duraklar dışında yapılan yolcu indirme ve bindirme işlemlerini de kapsıyor. Buna göre, güzergah dışına çıkan ve rastgele noktalarda yolcu alan taşımacılar da ağır cezalara çarptırılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 5 bin TL ila 50 bin TL arasında ceza kesilecek.