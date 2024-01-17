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Şehitlerimizin tabutu neden üçgen olur? Üçgen tabutun anlamı!

Şehitlerimizin tabutu neden üçgen olur? Üçgen tabutun anlamı! Şehit cenazelerinde dikkat çeken bir nokta da tabutların üçgen olması oldu. Peki, şehit tabutları neden üçgendir? Üçgen tabut ne anlama gelir? İşte yanıtı...