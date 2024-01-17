Şehitlerimizin tabutu neden üçgen olur? Üçgen tabutun anlamı!

Türkiye, terörle mücadelesine tüm gücüyle devam ediyor.
Teröristleri sarı torbalara alan Türk askerleri, vatanı uğruna canını da veriyor.
Son günlerde gelen şehit haberleri, kaç ocağa ateş düşürdü.
Genç yaşta şehitlik mertebesine ulaşan Mehmetçikler, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya devam ederken, cenaze törenleri düzenlendi.
Şehit cenazeleri ile ilgili bir detay, vatandaşın merak konusu oldu.
Şehit tabutlarının neden üçgen olduğu dikkatleri çekti.
Peki, üçgen tabutun anlamı nedir? Şehitler neden üçgen tabuta koyulur? İşte detaylar...
İşte anlamı
Şehitlerin tabutlarının üçgen şeklinde olması sembolik bir anlam taşımakla birlikte askeri bir simgeyi temsil ediyor. Üçgen; kararlılık, güç ve asker disiplini gösteriyor. Şehitlerin tabutunun üçgen şeklinde olması gösterdikleri fedakarlık ve cesareti vurguluyor.